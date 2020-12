Flash News del 29 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa di terremoto in Croazia, avvertita chiaramente anche in Italia. La magnitudo intorno a 6.4 ad una profondità di 10 km. Epicentro vicino alla località di Petrinja, a 50 km a Sud di Zagabria. Morta una bambina, ingenti i danni: sono crollati vari palazzi, tra i quali un asilo e un ospedale. “Come Hiroshima“, ha detto poco fa il Sindaco della città, sarebbero tanti i bambini ancora sotto le macerie ed aumenta il numero dei feriti; Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 36 Onorificenze della Repubblica a Cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, solidarietà, volontariato e inclusione sociale. Oltre la metà sono donne, due sono sordi, titolari di Senza Nome, bar a Bologna in cui si facilità l’integrazione con udenti e si promuove la lingua dei segni italiana; Slitta di almeno 24 ore l’arrivo delle nuove dosi di vaccino anti Covid-19 in ...