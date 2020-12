Covid: in Germania altri 852 morti. Gran Bretagna: nuovo record di contagi (Di martedì 29 dicembre 2020) Il fuoco del Covid non si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito , dove si era registrato un record giornaliero di nuovi casi , oggi la Germania segnala un alto numero di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il fuoco delnon si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito , dove si era registrato ungiornaliero di nuovi casi , oggi lasegnala un alto numero di ...

HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - lorepregliasco : Dall'inizio della crisi COVID, se c'è un Paese in Europa che è riuscito a imporre una leadership politica, scientif… - enanias : RT @lorepregliasco: Dall'inizio della crisi COVID, se c'è un Paese in Europa che è riuscito a imporre una leadership politica, scientifica,… - amannaggia : RT @lorepregliasco: Dall'inizio della crisi COVID, se c'è un Paese in Europa che è riuscito a imporre una leadership politica, scientifica,… -