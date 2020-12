Covid: giornalista cinese condannata per aver documentato l’inizio della pandemia (Di martedì 29 dicembre 2020) In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia di Covid a Wuhan Il 28 dicembre un tribunale di Shanghai, in Cina, ha emesso una scomoda condanna. Hanno condannato a 4 anni di carcere Zhang Zhan, una giornalista cinese. Sembra che la giornalista avesse documentato l’inizio della pandemia da Covid-19 a Wuhan. Come ben sappiamo tutti, Wuhan è famosa per essere la città dove a dicembre dell’anno scorso abbiamo registrati i primi contagi. L’accusa nei suoi confronti è di “aver provocato litigi e problemi”. Risulta evidente che l’accusa è formulata, già da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) In Cina unaè stataperdia Wuhan Il 28 dicembre un tribunale di Shanghai, in Cina, ha emesso una scomoda condanna. Hanno condannato a 4 anni di carcere Zhang Zhan, una. Sembra che laavesseda-19 a Wuhan. Come ben sappiamo tutti, Wuhan è famosa per essere la città dove a dicembre dell’anno scorso abbiamo registrati i primi contagi. L’accusa nei suoi confronti è di “provocato litigi e problemi”. Risulta evidente che l’accusa è formulata, già da ...

