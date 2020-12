Covid, errori di metodo nel test allungano i tempi per il vaccino AstraZeneca (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci sono stati errori metodologici nella prima sperimentazione del candidato vaccino di AstraZeneca/Oxford contro il coronavirus . Per questo l'Agenzia Europea del Farmaco ha definito 'improbabile' il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci sono statilogici nella prima sperimentazione del candidatodi/Oxford contro il coronavirus . Per questo l'Agenzia Europea del Farmaco ha definito 'improbabile' il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid errori Covid: gli errori della scienza sulla pandemia La Repubblica >ANSA-IL-PUNTO/ COVID, caos falsi positivi in ospedale Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Falsi "positivi" al Covid-19 a causa di un problema alla strumentazione del laboratorio analisi. E' avvenuto domenica scorsa all'ospedale Parini di Aosta. In totale sono 61 i ...

Spunta la variante italiana: «In circolazione da agosto, ecco perché i guariti avevano il tampone positivo»

«È stata isolata nei laboratori di Brescia una variante del virus Sars-CoV-2 simile alla variante inglese, ma tempo prima rispetto a quanto scoperto in Inghilterra». Lo ...

