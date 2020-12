Coronavirus | guasto al sistema | boom di falsi positivi ad Aosta

(Di martedì 29 dicembre 2020) commenta Italy Photo Press A causa di un problema tecnico a uno strumento del laboratorio analisi dell'ospedale Parini di, domenica numerosi esami per rilevare latà dasono ...

A causa di un problema tecnico a uno strumento del laboratorio analisi dell'ospedale Parini di Aosta, domenica numerosi esami per rilevare la positività da coronavirus sono risultati "falsi positivi".Contagi e tasso di positività in calo, ancora male il Veneto. Ad Aosta decine di falsi positivi per un guasto al sistema ...