Controllati eppur controllori | è così difficile resistere al fascino della sorveglianza?

(Di martedì 29 dicembre 2020) Cullati dal torpore natalizio, con mia moglie abbiamo appena rivisto il documentario The Social Dilemma. Si tratta dell’ennesimo approfondimento sulla cosiddetta società, sul ruolo invasivo giocato dai social network, su come Internet sembra spiarci e controllarci. Fin qui, nulla di nuovo. Per esempio, tutti sappiamo che, fornendo il consenso ai famigerati cookies, accettiamo di essere profilati e dunque “schedati” dai vari siti che visitiamo e dalle relative aziende o società proprietarie.come abbiamo introiettato il concetto di essere continuamente osservati e sotto controllo. Dal romanzo 1984 di George Orwell, sede di nascita del Grande fratello alla famosa serie tv Person of Interest, il passo è stato relativamente breve. Oggi, tutti sappiamo che motori di ricerca e social network tengono conto del nostro ...