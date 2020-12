Buon 2021. Cinque parole per sorridere al futuro (Di martedì 29 dicembre 2020) Il sorriso e? contagioso e fa sentire meglio: e? questa l’epidemia che tutti ci auguriamo per il 2021 (foto Getty Images). ««L’importante è imparare a sperare» scrisse il filosofo Ernst Bloch. E questo lavoro di sperare «allarga gli uomini invece di restringerli». Non li blocca nel nulla della paura, li proietta verso il futuro. Con questa convinzione ci precipitiamo nel 2021: la luce prevarrà sull’ombra e l’arrivo dei vaccini sarà una battaglia vinta non solo contro un virus ma contro l’ignoranza di chi sbeffeggia il progresso e la medicina. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Il sorriso e? contagioso e fa sentire meglio: e? questa l’epidemia che tutti ci auguriamo per il(foto Getty Images). ««L’importante è imparare a sperare» scrisse il filosofo Ernst Bloch. E questo lavoro di sperare «allarga gli uomini invece di restringerli». Non li blocca nel nulla della paura, li proietta verso il. Con questa convinzione ci precipitiamo nel: la luce prevarrà sull’ombra e l’arrivo dei vaccini sarà una battaglia vinta non solo contro un virus ma contro l’ignoranza di chi sbeffeggia il progresso e la medicina. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto ...

