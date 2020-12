Bridgerton e l’ape misteriosa: un indizio per la seconda stagione? (Di martedì 29 dicembre 2020) È un dettaglio minimo, un particolare che potrebbe sfuggire o al quale si potrebbe dare poca importanza, ma nasconde un significato fondamentale per la serie Bridgerton. L’ultima inquadratura dell’episodio finale della prima stagione, intitolato “Dopo la tempesta”, mostra l’apparizione di un’ape nella scena. L’insetto si poggia proprio sul davanzale di casa Hastings, dove Daphne ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 dicembre 2020) È un dettaglio minimo, un particolare che potrebbe sfuggire o al quale si potrebbe dare poca importanza, ma nasconde un significato fondamentale per la serie. L’ultima inquadratura dell’episodio finale della prima, intitolato “Dopo la tempesta”, mostra l’apparizione di un’ape nella scena. L’insetto si poggia proprio sul davanzale di casa Hastings, dove Daphne ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Elisa00970936 : RT @stoopidcheerio: E comunque nella frase finale di Anthony c’era la premessa per la seconda stagione, come con l’ape sul davanzale come u… - damibasiamill : AIUTO L’APE ALLA FINE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA PRIMA STAGIONE È UN CHIARO SEGNO CHE LA SECONDA STAGIONE SARÀ INCEN… - oceanidiharry : ma poi scusate, l’ape é per forza un collegamento con lady whistledown #Bridgerton - she_will_b_lved : #Bridgerton non capisco se l'inquadratura dell' ape nasconda qualche indizio o meno ???? - stoopidcheerio : L’alveare con l’ape alla fine #Bridgerton -

