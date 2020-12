Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare il Bollo auto entro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi. Bollo auto sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, il Bollo auto è stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo il Bollo auto un’imposta regionale, possono essere ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare ilentro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi.sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, ilè stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo ilun’imposta regionale, possono essere ...

EmpfindsamerS : @valy_s @lucabattanta Se gli riesce: 1) Ogni anno un nuovo virus 2) Ogni anno una nuova vaccinazione 3) Ogni anno u… - iHackSecurity : @zaiapresidente Taxfree? Hai un auto? Lo paghi il bollo? Sai quanto costa di più rispetto alle altre regioni? Fatti… - Troy97935837 : #quartarepubblica il bonus auto elettricha da 40,60mila ero chi può è non paga il bollo un poveraccio come me della… - HariSel95300131 : @Stfn_Mrtz Negli USA da dopo la WWII i poteri del governo centrale hanno eroso molte autonomie statali (i fondi fed… - stefano_pid : @zaiapresidente Ma di quali tasse regionali parla? Le addizionali irpef sono sempre presenti e non mi risulta che i… -