Atletico Madrid, Diego Costa ufficialmente sul mercato: risolto il contratto con i Colchoneros (Di martedì 29 dicembre 2020) Diego Costa lascia l'Atletico Madrid.E' ufficiale: Diego Costa non proseguirà la sua avventura all'Atletico Madrid, iniziata nel 2018. L'attaccante aveva chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali e nell'arco di 24 ore il club spagnolo ha accordato la sua richiesta. Una notizia ufficializzata tramite un comunicato diffuso dai Colchoneros tramite i propri canali ufficiali."Abbiamo dato l'ok a Diego Costa per la risoluzione del suo contratto. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera".Solo 7 partite in Liga e 0 in Champions League il bottino con cui Diego Costa saluterà ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020)lascia l'.E' ufficiale:non proseguirà la sua avventura all', iniziata nel 2018. L'attaccante aveva chiesto la risoluzione delper motivi personali e nell'arco di 24 ore il club spagnolo ha accordato la sua richiesta. Una notizia ufficializzata tramite un comunicato diffuso daitramite i propri canali ufficiali."Abbiamo dato l'ok aper la risoluzione del suo. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera".Solo 7 partite in Liga e 0 in Champions League il bottino con cuisaluterà ...

