Adua Del Vesco chiude drasticamente con Dayane Mello: “Mi ha usata, è finita per sempre” (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo lo scontro in diretta al GFVip tra Adua Del Vesco e Dayane Mello il rapporto tra le concorrenti sembra essersi rotto del tutto Il legame speciale tra Rosalinda Cannavò e la modella argentina sembra ormai finita. L’attrice siciliana, infatti, non ha gradito i termini e le offese fatte da Dayane nelle varie clip che L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo lo scontro in diretta al GFVip traDelil rapporto tra le concorrenti sembra essersi rotto del tutto Il legame speciale tra Rosalinda Cannavò e la modella argentina sembra ormai. L’attrice siciliana, infatti, non ha gradito i termini e le offese fatte danelle varie clip che L'articolo Curiosauro.

Evittaa : Adua del Vesco, Rosalinda Cannavò, eres de otro mundo ???? - srfolkevermore : estoy perdidamente enamorada de Rosalinda Cannavò y de Adua del Vesco,,,, tutto il meu cuore sei per lei.. mamma mia ???? #rosmello - francesca204849 : RT @chiaraab22: Adua non è amica di nessuno, ha rovinato il percorso di Massimiliano e adesso abbandona la sua amica che limonava 2 giorni… - chiaraab22 : Adua non è amica di nessuno, ha rovinato il percorso di Massimiliano e adesso abbandona la sua amica che limonava 2… - Asia_BK_5H : RT @easynot10: Mrt: l'unica cosa su cui mi sento di dirti di dover riflettere Dayane: su adua Mrt sorride Dayane: posso dirti? Questo però… -