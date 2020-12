Sono un' infettivologa e ho il ' long Covid' Questa sindrome è tutt' altro che lieve

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “Cona l’eccitazione che circonda l’arrivo del vaccino, è facile dimenticare e ignorare quelli che soffrono di ‘’, ovvero coloro che vorrebbero indietro la loro vita pre-e continuano a vivere con sintomi debilitanti”. Joanna Herman, consulente in malattie infettive e professoressa alla London School of Hygiene & Tropical Medicine, fa parte di questo esercito: a nove mesi dalla negativizzazione, soffre ancora difastidiosa. In un lungo articolo pubblicato sul Guardian esprimea la sua preoccupazione: “I dati di uno studio di settembre del King’s College London ci dicono che circa 60mila persone nel Regno Unito lo hanno sperimentato, ma gli ultimi numeri dell’Office for National Statistics suggeriscono che possano essere anche ...

“La luce in fondo al tunnel”. Così è stata definita da molti l’inizio della compagna vaccinale contro il Coronavirus che in Italia, e in tutta Europa, ha preso il via ieri, domenica 27 dicembre. Nel n ...Joanna Herman sul Guardian: "Dopo 9 mesi ancora sintomi debilitanti. Il 'long Covid' dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra malattia cronica" ...