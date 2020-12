Sara Tommasi si sposa con il suo manager Antonio Orso: le nozze a marzo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sara Tommasi si sposa. A dare la notizia è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi su Libero, annunciando a sorpresa che la showgirl convolerà a nozze con il suo manager Antonio Orso nel marzo del 2021. Superato il momento difficile vissuto qualche anno fa, tra depressione e dipendenze, Sara Tommasi ha cambiato vita e, come rivela Alessi, ora è una persona molto diversa ed è riuscita a ritrovare la serenità grazie all’amore del fidanzato e all’affetto della sua famiglia. Non solo, è impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e ha inciso anche due canzoni sul tema, i cui proventi Saranno devoluti a un’associazione che si occupa proprio di sostenere le donne. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)si. A dare la notizia è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi su Libero, annunciando a sorpresa che la showgirl convolerà acon il suoneldel 2021. Superato il momento difficile vissuto qualche anno fa, tra depressione e dipendenze,ha cambiato vita e, come rivela Alessi, ora è una persona molto diversa ed è riuscita a ritrovare la serenità grazie all’amore del fidanzato e all’affetto della sua famiglia. Non solo, è impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e ha inciso anche due canzoni sul tema, i cui proventinno devoluti a un’associazione che si occupa proprio di sostenere le donne. L'articolo proviene da Il ...

GossipItalia3 : Sara Tommasi si sposa: la showgirl trova la felicità con il suo manager #gossipitalianews - DSpettacolo : Nuova vita per Sara Tommasi che dopo un periodo difficile ha deciso di sposarsi con il suo manager. Il matrimonio s… - infoitcultura : Sara Tommasi sposa: annuncio data di matrimonio, chi è il futuro marito - infoitcultura : Sara Tommasi convola a nozze: la gioia dei fan per la sua rinascita - infoitcultura : Terni, Sara Tommasi si sposa con il suo manager. A marzo il matrimonio in Umbria -