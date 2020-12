Rifugiati siriani in Libano: distrutto campo con 375 profughi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rifugiati siriani in Libano: un incendio ha distrutto un campo profughi nella regione settentrionale di Miniyeh che ospitava circa 375 persone. Acora non sono chiare le dinamiche dell’incidente che sembrerebbe essere originato da una lite. Così cresce “il muro” tra siriani e libanesi, due popolazioni stremate dalla guerra. Rifugiati siriani in Libano: com’è la situazione? I Rifugiati Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020)in: un incendio haunnella regione settentrionale di Miniyeh che ospitava circa 375 persone. Acora non sono chiare le dinamiche dell’incidente che sembrerebbe essere originato da una lite. Così cresce “il muro” trae libanesi, due popolazioni stremate dalla guerra.in: com’è la situazione? I

I rifugiati siriani in Libano sono al centro di tensioni, come dimostra l'incendio a un campo profughi nel Nord del Paese. Ecco i dettagli.

Perché nel Libano in piena crisi economica cresce l'odio verso i rifugiati siriani

Il campo informale di Bhannine, nel nord del Libano, dove 370 profughi siriani vivono da anni in tende, è stato dato alle fiamme da un gruppo di giovani del posto.

