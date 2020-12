Renzi | ' Recovery raffazzonato | se non cambia Iv lascia il governo' E chiede anche lo ius culturae

(Di lunedì 28 dicembre 2020) non molla. Anzi, rilancia. Il leader di Italia Viva non solo ribadisce i tre punti principali su cuiuna decisa inversione di rotta a (Governance del , e delega ai Servizi segreti), ma aggiunge ...

fattoquotidiano : “Il piano di Conte è senz’anima”, Renzi presenta il “suo” Recovery. E minaccia ancora: “Accordo su questo o via i m… - fattoquotidiano : #Renzi vuole rottamare Conte (e il Recovery): sul Fatto di domani tutte le balle sulla cabina di regia e la gestion… - petergomezblog : Renzi presenta il suo recovery plan, è una trappola per Conte? - MichelaRoi : RT @sole24ore: Recovery, Renzi attacca il piano di Conte: «Collage raffazzonato, senza accordo noi fuori dal governo» - rumba15342942 : RT @sole24ore: Recovery, Renzi attacca il piano di Conte: «Collage raffazzonato, senza accordo noi fuori dal governo» -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Recovery

Renzi non molla. Anzi, rilancia. Il leader di Italia Viva non solo ribadisce i tre punti principali su cui chiede una decisa inversione di rotta a Giuseppe Conte (Governance del Recovery Fund, Mes e..28 dicembre 2020 a. a. a. Roma, 28 dic. Il nostro è un contributo positivo'. (Adnkronos) - 'Di fronte alla cifra che porta il debito dei nostri figli al 160 per cento, che segna il futuro delle giovan ...