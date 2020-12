Recovery Fund, stoccata di Renzi: “Piano di Conte raffazzonato” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Renzi attacca sul Recovery Fund: “Il Piano di Conte è raffazzonato”. Il leader di Italia Viva attacca il disegno del Governo: “Non si scherza con il futuro dei nostri figli” “Pensiamo che il Piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz’anima, si vede che non c’è un’unica mano che scrive: è un collage… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020)attacca sul: “Ildi”. Il leader di Italia Viva attacca il disegno del Governo: “Non si scherza con il futuro dei nostri figli” “Pensiamo che ilpredisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz’anima, si vede che non c’è un’unica mano che scrive: è un collage… L'articolo Corriere Nazionale.

fattoquotidiano : Recovery fund, si riapre il duello nel governo: Conte attende i partiti sugli aiuti europei, Renzi pronto ad alzare… - s_margiotta : MARGIOTTA: IL RECOVERY FUND E IL DIVARIO NORD-SUD - borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - ricciomarino : Renzi lamenta che il piano del recovery fund sia ' non scritto da una mano ma dai vari ministeri'.Mi sembra indispe… - Majden3 : RT @lvoir: Un politico condannato per bancarotta ha la fila fuori dalla porta del carcere, mentre un premier ONESTO fa evidentemente paura… -