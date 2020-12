Persona e Project Re Fantasy riceveranno importanti annunci nel 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non molto tempo dopo l'uscita di Persona 5, il producer della serie Katsura Hashino ha formato un nuovo team di sviluppo all'interno di Atlus chiamato Studio Zero. Il prossimo gioco di questo studio sarà un gioco di ruolo Fantasy chiamato per ora Project Re Fantasy ma, finora, abbiamo ricevuto poche notizie sul titolo in lavorazione. Le cose però potrebbero cambiare nel 2021. In un'intervista con Famitsu, Hashino ha detto che lo sviluppo di Project Re Fantasy è "ora al suo culmine" e che i dettagli del gameplay potrebbero essere svelati presto. "Con il mondo che ha vissuto una raffica di cambiamenti con il coronavirus, tutto quello che posso fare ora è continuare a lavorare in silenzio", ha detto Hashino (via Persona Central). "Il progetto in fase di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non molto tempo dopo l'uscita di5, il producer della serie Katsura Hashino ha formato un nuovo team di sviluppo all'interno di Atlus chiamato Studio Zero. Il prossimo gioco di questo studio sarà un gioco di ruolochiamato per oraRema, finora, abbiamo ricevuto poche notizie sul titolo in lavorazione. Le cose però potrebbero cambiare nel. In un'intervista con Famitsu, Hashino ha detto che lo sviluppo diReè "ora al suo culmine" e che i dettagli del gameplay potrebbero essere svelati presto. "Con il mondo che ha vissuto una raffica di cambiamenti con il coronavirus, tutto quello che posso fare ora è continuare a lavorare in silenzio", ha detto Hashino (viaCentral). "Il progetto in fase di ...

