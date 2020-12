Nocera Inferiore, cimitero chiuso per il vento forte (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – A causa del vento forte previsto per la giornata di oggi, il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero comunale a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 18:00. La misura si è resa necessaria al fine di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – A causa delprevisto per la giornata di oggi, il sindaco di, Manlio Torquato ha disposto la chiusura al pubblico delcomunale a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 18:00. La misura si è resa necessaria al fine di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

