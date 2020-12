Manovra 2021 approvata dalla Camera | testo al Senato | ecco cosa prevede

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo l’approvazione dellaalla, la parola passa al: dovrà dare l’ok entro la fine di dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Giorgio Cosulich/Getty ImagesDopo il via libera da parte della Commissione Bilancio, laha approvato in extremis nella giornata di ieri, domenica 27 dicembre, lafinanziariada 40 miliardi. Il voto si è concluso con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Adesso la corsa è contro il tempo: per l’ok definitivo ildeve passare al, che deve approvarlo entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Come ricordato dal Sole 24 Ore l’ultimo passaggio per il via libera alla Legge di Bilancio arriva a ridosso della scadenza, dopo il giorno di Natale, per la ...