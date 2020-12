Maltempo | neve in tutto il Piemonte | anche su Torino

(Di lunedì 28 dicembre 2020) . 38 treni regionali cancellati e precipitazioni durante la notte Dalla scorsa notte ilsono imbiancate. Si tratta di un effetto di ampia ‘saccatura’ di origine polare marittima, in discesa dal Nord. Sta nevicando in tutti i capoluoghi, con precipitazioni che tenderanno a terminare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - Corriere : ?? Milano si è svegliata sotto la neve - LuceverdeRadio : ???#Maltempo #Neve #Autostrade ? CHIUSE ENTRATE ?Basso Lodigiano - Casalpusterlengo - Lodi #Luceverde - lavocedialba : Dopo la neve, il maltempo si prende una pausa ma precipitano le temperature -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve

Neve in tutto il nord Italia con conseguenti difficoltà per la viabilità. Milano e la Lombardia si sotto i fiocchi e anche Venezia è imbiancata. Forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte a causa ...