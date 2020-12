LIVE – Super-G maschile Bormio 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 28 dicembre 2020) La DIRETTA scritta del Super-G maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Comincia la due giorni di gare di velocità sulla Stelvio. Dominik Paris va a caccia di un buon risultato dopo le prime uscite stagionali. La gara è in programma lunedì 28 dicembre alle ore 11:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL LIVE DEL Super-G DI Bormio AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lascritta del-Gdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Comincia la due giorni di gare di velocità sulla Stelvio. Dominik Paris va a caccia di un buon risultato dopo le prime uscite stagionali. La gara è in programma lunedì 28 dicembre alle ore 11:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE ILDEL-G DIAGGIORNA LASportFace.

