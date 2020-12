Lana Del Rey vittima di body shaming per aver preso chili: il web insorge (Di lunedì 28 dicembre 2020) La cantautrice americana ha annunciato ai fan di aver avuto un piccolo incidente mentre pattinava che le ha provocato una frattura la braccio. Ma la vera notizia che sta facendo clamore è il suo aumento di peso... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 28 dicembre 2020) La cantautrice americana ha annunciato ai fan diavuto un piccolo incidente mentre pattinava che le ha provocato una frattura la braccio. Ma la vera notizia che sta facendo clamore è il suo aumento di peso... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

clavslouis : RT @_imghia_: Pensate che merda vivere nel 2020 e fare ancora dei commenti del genere su una persona come Lana Del Rey - frafrrafry : RT @annaisgoldenn: ora vi beccate un bel tweet di apprezzamento per questa dea di Lana Del Rey, perché lei è stupenda e voi siete degli ani… - clairefoyownsme : RT @cazz0_guardi: ma veramente c’è gente che critica lana del rey per il suo fisico? QUELLA DONNA È SPETTACOLARE CAZZO - clairefoyownsme : RT @carpino_ilaria: Quelle persone che parlano e parlano del fisico di Lana Del Rey sono gli stessi che quando per loro fa trend repostano… - LOUISVMERCURY : RT @_imghia_: Pensate che merda vivere nel 2020 e fare ancora dei commenti del genere su una persona come Lana Del Rey -