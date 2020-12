Lana Del Rey, al centro della bufera: le critiche sul suo fisico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantante Lana Del Rey si è trovata al centro di una bufera per alcune critiche che le hanno fatto sul suo fisico. Ecco cosa è successo. Nelle scorse ore pare sia scoppiata una polemica che riguarda la cantante Lana Del Rey, vittima di alcune critiche sul suo fisico. La Del Rey è una delle Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantanteDel Rey si è trovata aldi unaper alcuneche le hanno fatto sul suo. Ecco cosa è successo. Nelle scorse ore pare sia scoppiata una polemica che riguarda la cantanteDel Rey, vittima di alcunesul suo. La Del Rey è una delle

Shoken70588183 : RT @michellethaslut: ma non vi vergognate a scrivere cazzate su una donna che di certo nell mondo non si é fatta strada per il suo aspetto,… - la_nagli : RT @annaisgoldenn: ora vi beccate un bel tweet di apprezzamento per questa dea di Lana Del Rey, perché lei è stupenda e voi siete degli ani… - TomRidd41419354 : RT @auriidam: Tweet per ricordavi che Lana Del Rey è una dea ???? - biIIyspleen : che palle i tabloid che riportano il fatto che Lana del Rey 'stia sempre più ingrassando', ma lasciatela in pace Cristo Dio - la_nagli : RT @auriidam: Tweet per ricordavi che Lana Del Rey è una dea ???? -