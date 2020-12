La dottoressa dello Spallanzani vaccinata: "Non mi sento cavia ma una privilegiata" (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - "Non sono mai stata sfiorata dall'idea di essere una cavia, semmai mi sento una privilegiata". Danila Cosenza, 60 anni, medico di medicina generale, fa parte dei 50 colleghi che insieme agli altrettanti infermieri delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar) allo Spallanzani hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Ha scelto di arrivare da sola, con la sua auto, all'ospedale, è stata vaccinata verso le 17,30 (era nel gruppo E) e dopo i venti minuti di osservazione post inoculazione in un corridoio con tre sedie distanziate per altrettanti vaccinati, è uscita "senza alcun tipo di reazione". Racconta all'AGI le fasi del pomeriggio e le relative emozioni. Prima di sedersi su una delle due poltrone nella stanza dedicata alla vaccinazione, spiega, in un'altra stanza è stata ... Leggi su agi (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - "Non sono mai stata sfiorata dall'idea di essere una, semmai miuna". Danila Cosenza, 60 anni, medico di medicina generale, fa parte dei 50 colleghi che insieme agli altrettanti infermieri delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar) allohanno ricevuto il vaccino anti Covid. Ha scelto di arrivare da sola, con la sua auto, all'ospedale, è stataverso le 17,30 (era nel gruppo E) e dopo i venti minuti di osservazione post inoculazione in un corridoio con tre sedie distanziate per altrettanti vaccinati, è uscita "senza alcun tipo di reazione". Racconta all'AGI le fasi del pomeriggio e le relative emozioni. Prima di sedersi su una delle due poltrone nella stanza dedicata alla vaccinazione, spiega, in un'altra stanza è stata ...

sulsitodisimone : La dottoressa dello Spallanzani vaccinata: 'Non mi sento cavia ma una privilegiata' - AlexTheMod : RT @Hazydavey38: La dottoressa dello Spallanzani che ha appena detto con eleganza e cortesia che i suoi colleghi che non vogliono vaccinars… - Unpodibrio : RT @Hazydavey38: La dottoressa dello Spallanzani che ha appena detto con eleganza e cortesia che i suoi colleghi che non vogliono vaccinars… - mauro21882527 : RT @Hazydavey38: La dottoressa dello Spallanzani che ha appena detto con eleganza e cortesia che i suoi colleghi che non vogliono vaccinars… - marisa98190932 : RT @Hazydavey38: La dottoressa dello Spallanzani che ha appena detto con eleganza e cortesia che i suoi colleghi che non vogliono vaccinars… -