Ha raccontato il Covid a Wuhan, condannata a 4 anni la giornalista indipendente Zhang Zhan (Di lunedì 28 dicembre 2020) La sua colpa? Aver raccontato il Covid da Wuhan, il presunto primo focolaio del virus che, dopo poco tempo, avrebbe messo in ginocchio tutto il mondo. Lei si chiama Zhang Zhan, 37 anni, ex avvocata poi diventata giornalista, accusata dal tribunale di Shanghai di «aver raccolto litigi e provocato problemi» – la formula generalmente usata nei processi contro gli attivisti politici – nella prima fase della pandemia, quando a Wuhan si parlava di «polmonite misteriosa». Il suo lavoro le è costato una condanna a 4 anni di carcere. La giornalista è devastata fisicamente e psicologicamente A dar fastidio alle autorità locali sono stati i resoconti di Zhang ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) La sua colpa? Averilda, il presunto primo focolaio del virus che, dopo poco tempo, avrebbe messo in ginocchio tutto il mondo. Lei si chiama, 37, ex avvocata poi diventata, accusata dal tribunale di Shanghai di «aver raccolto litigi e provocato problemi» – la formula generalmente usata nei processi contro gli attivisti politici – nella prima fase della pandemia, quando asi parlava di «polmonite misteriosa». Il suo lavoro le è costato una condanna a 4di carcere. Laè devastata fisicamente e psicologicamente A dar fastidio alle autorità locali sono stati i resoconti di...

yarixsocial : Vaccini anti-covid erano già da tempo in vendita sul mercato nero del dark web. In un'intervista, il team Cyber Thr… - VicenzaPiu_com : #Covid, #Cina : 4 anni di galera a giornalista #ZhangZhan che ha raccontato situazione #Wuhan - alessiobae : RT @tatore: #Covid Cina, blogger condannata a 4 anni per aver raccontato di #Wuhan, e chissà quanto darebbero a chi qui in Italia diffonde… - tatore : #Covid Cina, blogger condannata a 4 anni per aver raccontato di #Wuhan, e chissà quanto darebbero a chi qui in Ital… - Italia_Notizie : Zhang Zhan, condannata la blogger cinese che raccontò il Covid a Wuhan: 4 anni di carcere. “I suoi racconti hanno c… -

Ultime Notizie dalla rete : raccontato Covid Il Covid raccontato dal letto d'ospedale. E i social travolgono d'affetto Iacopo Melio LA NAZIONE Coronavirus. Cina: 4 anni alla giornalista che raccontò il covid da Wuhan

l tribunale di Shanghai accusa la 37enne, avvocata e giornalista, di «aver diffuso maliziosamente informazioni» sul virus da Wuhan ...

Katia Follesa svela di aver avuto il Covid: “È stata una galera”

La 44enne ha raccontato di aver contratto il Covid-19. Messasi in quarantena senza dire niente a nessuno, ha vissuto il periodo di isolamento al pari di una galera ...

l tribunale di Shanghai accusa la 37enne, avvocata e giornalista, di «aver diffuso maliziosamente informazioni» sul virus da Wuhan ...La 44enne ha raccontato di aver contratto il Covid-19. Messasi in quarantena senza dire niente a nessuno, ha vissuto il periodo di isolamento al pari di una galera ...