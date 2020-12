Cercasi sacrestano a Cortina | 1300 euro | vitto e alloggio Arrivano candidati dai 25 ai 70 anni

(Di lunedì 28 dicembre 2020)in un posto che sembra una cartolina. Siamo ad’Ampezzo, la chiesetta è un miraggio di perfezione e dopo 16, periodo in cui ha prestato servizio l’exche ora ha lasciato l’incarico, è stato necessario fare un’offerta di lavoro., appunto, perauro al mese con tredicesima e quattordicesima,. Le candidature? “Non ce l’aspettavamo. Hanno riposto anche persone laureate, in Economia, Storia dell’arte, Lettere. Persone dai 25 ai 70, provenienti dalla Sicilia alla Valtellina, però le donne sono state solo quattro – le parole del parroco, don Ivano Brambilla, al Corriere della Sera – Tra chi ci ha risposto, un terzo è ...

Corriere della Sera

Sono 95 i curricula arrivati per accedere alla selezione. Il prete: "Non possiamo accontentare tutti, ma questo ci fa capire la situazione in cui ci ritroviamo” ...Basta spedire curricula! Don Ivano, cappellano a Cortina d’Ampezzo dal 1993 al 1998 e poi parroco decano dal 2017, stoppa le richieste per avere il ...