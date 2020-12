Calciomercato invernale 2021 | quando inizia e finisce? Date | programma e orari

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsi svolgerà da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio. Le squadre avranno dunque a disposizione poco meno di un mese per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere atleti che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte dell’anno. Le trattative sono già ampiamente entrate nel vivo ma i contratti potranno essere depositati in Lega solo a partire dalla mattina del 4 gennaio, ovviamente per quanto riguarda le società di Serie A e Serie B. Tutto normale per ildopo lo stravolgimento estivo dovuto all’emergenza sanitaria. Ci saranno pochi spostamenti di lusso, la crisi economica ...