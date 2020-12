Aversa, sparano “per gioco” contri i passanti all’esterno di noto bar: inseguiti e bloccati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Spari in pieno centro ad Aversa all’esterno del noto locale la Nuit. Fermati due responsabili. SI tratta di R.S., 20 anni, ed M.C.E., 18 anni. Aversa, spari contro i passanti all’esterno della Nuit: fermati due giovanissimi La coppia di balordi avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco da un’auto in movimento. Ad intercettarli un poliziotto del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Spari in pieno centro addellocale la Nuit. Fermati due responsabili. SI tratta di R.S., 20 anni, ed M.C.E., 18 anni., spari contro idella Nuit: fermati due giovanissimi La coppia di balordi avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco da un’auto in movimento. Ad intercettarli un poliziotto del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver esploso dei colpi di arma da fuoco la vigilia di Natale nei pressi di un bar ad Aversa, in provincia di Caserta. Nel pomeriggio ...

Terrore ad Aversa, giovanissimi sparano all’impazzata tra la gente fuori a “La Nuite”

AVERSA – Nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre, ad Aversa, un’autovettura con a bordo due soggetti, R.S. di anni 20 e M.C.E. di anni 18, giungeva nei pressi del bar LA NUITE alla via Salvo d’Acquisto; ...

