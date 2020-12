Anche Zero Calcare approda su Netflix: «Spero che quando sarà pubblicata la serie il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Netflix annuncia l’inizio della lavorazione di Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione originale Netflix scritta e diretta da ZeroCalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sul servizio. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di ZeroCalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mAncheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. “Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, Anche divertendomi molto ... Leggi su domanipress (Di lunedì 28 dicembre 2020)annuncia l’inizio della lavorazione di Strappare lungo i bordi, laitaliana di animazione originalescritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sul servizio. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la primad’animazione diambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mranno personaggi cultSecco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui vocedi Valerio Mastandrea. “Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione,divertendomi molto ...

