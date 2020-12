Alessandro Forlenza entra nel consiglio d’amministrazione del Carpi Calcio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La società didelha ridefinito l’assetto del, che prevede l’ingresso dicome consigliere. L’imprenditore campano a gennaio rileverà il 29% delle quote, quelle dell’ex presidente Morelli (9%) e della Campoleone Holding (20%), affiancando così la Ncs (31%) e la Vft (40%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Forlenza

Il Denaro

La società di calcio del Carpi ha ridefinito l’assetto del consiglio d’amministrazione, che prevede l’ingresso di Alessandro Forlenza come consigliere. L’imprenditore campano a gennaio rileverà il 29% ...Il Carpi ha ridefinito l’assetto del Consiglio d’amministrazione, che prevede l’ingresso di Alessandro Forlenza come consigliere. Come già raccontato, l’imprenditore campano a gennaio rileverà il 29% ...