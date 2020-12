Usa | Enel Gp | connessi alla rete due nuovi parchi eolici

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020), attraverso la sua società controllata statunitense dedicata alle energie rinnovabiliGreen Power North America, ha messo in funzione l’ampliamento da 199 MW del parco eolico di Cimarron Bend nella contea di Clark in Kansas, facendo diventare l’impianto, con una capacità totale di 599 MW, il più grande sito a energia rinnovabile attualmente operativo tra quelli posseduti dain tutto il mondo. Anche il parco eolico White Cloud da 236,5 MW ha iniziato a operare nella contea di Nodaway in Missouri. I due sitiportano la capacità totale diaggiunta nel 2020 negli Stati Uniti e in Canada a 865 MW. L’investimento nella costruzione di White Cloud ammonta a circa 380 milioni di dollari USA, mentre quello relativo all’ampliamento di Cimarron Bend è superiore a 281 milioni di dollari ...