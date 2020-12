Ricoverato il prete che esorta i fedeli a bere vino: "Niente paradiso per gli astemi" (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ Ricoverato all’ospedale di Piacenza don Pietro Cesena, 62 anni, parroco di Borgotrebbia (frazione della città) che nella messa di Natale aveva scherzosamente esortato i fedeli a messa e mangiare e bere abbondantemente vino “poiché gli astemi in paradiso non entrano” in un video diventato subito virale.Il sacerdote si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è stato Ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus anche se le sue condizioni non sembrano gravi. “Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! vino buono, perché il vino è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) E’all’ospedale di Piacenza don Pietro Cesena, 62 anni, parroco di Borgotrebbia (frazione della città) che nella messa di Natale aveva scherzosamenteto ia messa e mangiare eabbondantemente“poiché gliinnon entrano” in un video diventato subito virale.Il sacerdote si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è statonel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus anche se le sue condizioni non sembrano gravi. “Vi invito oggi a mangiare bene e acon abbondanza, ma non la Coca-Cola!buono, perché ilè ...

