Ottaviano, morto per Covid a soli 43 anni: lascia due figli piccoli (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – I cittadini di Ottaviano piangono un'altra vittima del Covid-19. È venuto a mancare Michele Iervolino, di soli 43 anni, proprietario di una sala da biliardo. Michele lascia due figli piccoli. Luca Capasso, primo cittadino del Comune di Ottavinao, ha voluto ricordare Michele Iervolino: "Nel giorno di Natale, il Covid ci ha portato via un altro concittadino, un padre di due bambini, un uomo di 43 anni che aveva ancora tutta la vita davanti. Il nostro cuore è spezzato, Ottaviano è accanto alla famiglia di Michele Iervolino e prega per tutte le vittime del Covid. Non ci saranno mai abbastanza parole per esprimere il nostro dolore."

