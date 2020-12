Nebbia – Milano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nebbia Via Evangelista Torricelli, 15 – 20136 Milano Tel. 02/82781557 Sito Internet: www.NebbiaMilano.com Tipologia: Tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/14€, primi 15€, secondi 16/23€, dessert 6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAMolto positiva la nostra prima impressione di Nebbia, la nuovissima realtà milanese creata da tre giovani talenti della cucina e della cantina: Federico Fiore, Mattia Grilli e Marco Marone. Il menù cambia spesso, tant’è che all’atto della nostra visita mescolava sapientemente echi piemontesi e del sud, offrendo una buona scelta per ogni portata che comprende anche qualche piatto vegetariano. Grande attenzione viene dedicata al territorio e alla scelta delle materie prime, sempre molto fresche e provenienti da piccoli e selezionatissimi produttori. Per la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020)Via Evangelista Torricelli, 15 – 20136Tel. 02/82781557 Sito Internet: www..com Tipologia: Tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/14€, primi 15€, secondi 16/23€, dessert 6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAMolto positiva la nostra prima impressione di, la nuovissima realtà milanese creata da tre giovani talenti della cucina e della cantina: Federico Fiore, Mattia Grilli e Marco Marone. Il menù cambia spesso, tant’è che all’atto della nostra visita mescolava sapientemente echi piemontesi e del sud, offrendo una buona scelta per ogni portata che comprende anche qualche piatto vegetariano. Grande attenzione viene dedicata al territorio e alla scelta delle materie prime, sempre molto fresche e provenienti da piccoli e selezionatissimi produttori. Per la ...

I migliori indirizzi d’autore di Milano per imbandire una tavola inconsueta, se c’è poca voglia di cucinare o la curiosità di provare un pasto da chef. Le proposte sono molte, studiate per ...

I tepori diurni (si registrano quasi 10°C a Milano e 9°C a Bergamo ... stabile e ancora soleggiato, salvo banchi di nebbia e possibile galaverna su Lodigiano e Cremonese, l’alta pressione mostrerà i ...

