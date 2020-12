LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris risale ed è 6°! Bene Zazzi e Schieder (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Seconda Prova DI DISCESA A Bormio: 6° Dominik Paris 13.40: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, neve permettendo, per il SuperG. Buona domenica! 13.37: Seconda Prova e secondo successo dello statunitense Cochran-Siegle davanti a Kriechmayr e a Brice. Sesta piazza per l’azzurro Paris, che cresce di tono. Buone prove per Innerhofer, Zazzi e Schieger 13.35: Ancora bravissimo l’azzurro Zazzi che chiude la sua Prova a 1”93 dalla testa: è 18mo, prestazione in linea con quella di ieri 13.33: Bella prestazione di Schieder che riesce a chiude a 2”12 dalla testa: è 20mo 13.17: Ripartita la ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI DISCESA A: 6°13.40: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, neve permettendo, per il SuperG. Buona domenica! 13.37:e secondo successo dello statunitense Cochran-Siegle davanti a Kriechmayr e a Brice. Sesta piazza per l’azzurro, che cresce di tono. Buone prove per Innerhofer,e Schieger 13.35: Ancora bravissimo l’azzurroche chiude la suaa 1”93 dalla testa: è 18mo, prestazione in linea con quella di ieri 13.33: Bella prestazione diche riesce a chiude a 2”12 dalla testa: è 20mo 13.17: Ripartita la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51: bene anche l'austriaco Neumayer che si inserisce al decimo posto con 1"65 di ritardo 12.50: Arriva l'exploit del francese Brice Roger che si inserisce ...

Sci alpino, programma Bormio e Semmering: orari discesa e gigante, tv, streaming

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Coppa del Mondo ...

