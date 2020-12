In Europa è iniziata la vaccinazione anti Covid-19. Van der Leyen: “Iniziamo a voltare pagina in un anno difficile” (Di domenica 27 dicembre 2020) L'Unione europea ha lanciato con il Vaccine Day di oggi la campagna di vaccinazione che dovrebbe portare il blocco europeo fuori dalla pandemia Covid-19. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva annunciato ieri la consegna di dosi de vaccino Pfizer-BionNTech ai 27 stati membri. Alcuni dei paesi hanno già iniziato a inoculare già ieri i vaccini, spiegando di non avere la capacità logistica di attendere un altro giorno. Nei paesi Ue sono più di 14 milioni le persone infettate e ci sono stati oltre 335mila morti. Inoltre ci sono timori per le nuove varianti del coronavirus che sono già sbarcati nel continente. La vaccinazione di massa interessa un potenziale bacino d'utenza di 450 milioni di persone, gli abitanti dell'Ue. L'avvio simbolico della ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 dicembre 2020) L'Unione europea ha lanciato con il Vaccine Day di oggi la campagna diche dovrebbe portare il blocco europeo fuori dalla pandemia-19. La presidente della Commissione europea Ursula von deraveva annunciato ieri la consegna di dosi de vaccino Pfizer-BionNTech ai 27 stati membri. Alcuni dei paesi hgià iniziato a inoculare già ieri i vaccini, spiegando di non avere la capacità logistica di attendere un altro giorno. Nei paesi Ue sono più di 14 milioni le persone infettate e ci sono stati oltre 335mila morti. Inoltre ci sono timori per le nuove varidel coronavirus che sono già sbarcati nel continente. Ladi massa interessa un potenziale bacino d'utenza di 450 milioni di persone, gli abitdell'Ue. L'avvio simbolico della ...

L'Ue si è assicurata contratti per 2 miliardi di dosi di vaccini. Il farmaco Pfizer, già approvato dall'EMA e quello prodotto da Astra-Zeneca, che sarebbe in via di approvazione, richiedono una doppia ...

