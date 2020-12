Il numero di scettici sul vaccino nelle Rsa del Lazio è preoccupante

(Di domenica 27 dicembre 2020) La notizia non è da rallegrarsi: riporta Repubblica cheRsa delsono tanti gli operatori sanitari (medici esclusi) che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione. Sembra paradossale, dato ...

smilypapiking : RT @flavagno: Stupisce il numero di scettici al vaccino nelle RSA? Chissà se stupisce anche che sono stati i luoghi di maggior contagio? - r0by : @matteograndi Visto che manca completamente chiarezza sul numero di vaccini che saranno somministrati in Italia nei… - Petiella : RT @flavagno: Stupisce il numero di scettici al vaccino nelle RSA? Chissà se stupisce anche che sono stati i luoghi di maggior contagio? - SaffronHorizon : RT @flavagno: Stupisce il numero di scettici al vaccino nelle RSA? Chissà se stupisce anche che sono stati i luoghi di maggior contagio? - Bordnassela : RT @flavagno: Stupisce il numero di scettici al vaccino nelle RSA? Chissà se stupisce anche che sono stati i luoghi di maggior contagio? -

La notizia non è da rallegrarsi: riporta Repubblica che nelle Rsa del Lazio sono tanti gli operatori sanitari (medici esclusi) che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione. Sembra paradossale, dato ...Anche Gloria Capriata, infermiera del San Martino, prima a essere vaccinata in diretta ha voluto lanciare un messaggio: "Che il mio esempio sia da stimolo a chi è ancora scettico" ...