Grande Fratello Vip 5 | nuovo prolungamento | la data della finale

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 dicembre 2020) Stando ai rumors delle ultime ore, ladel GF Vip si terrà venerdì 26 febbraio 2021, dunque non più il 15 febbraio 2021, come attendevano i telespettatori. Infatti, il reality terminerebbe una settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Alfonso Signorini è entusiasta per la riuscita del programma, ma ha escluso che le puntate possano protrarsi fino a Pasqua. Sarà così o dovremmo aspettarci ulteriori sorprese? GF Vip news, ildel programma Nelle ultimissime ore, TVBlog avrebbe annunciato che ladel GF Vip non si terrà più il 15 febbraio 2021, bensì venerdì 26 febbraio 2021. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha riscosso e continua a riscuotere un gran successo, tant’è che i vertici Mediaset avrebbero chiesto al conduttore di continuare a essere il protagonistaprima serata ...