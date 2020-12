Evade da domiciliari per picchiare la ex moglie, arrestato (Di domenica 27 dicembre 2020) REGGIO EMILIA, 27 DIC - Era agli arresti domiciliari perché accusato di lesioni personali aggravate e sequestro di persona nei confronti della ex moglie e malgrado ciò, lo scorso 21 dicembre scorso è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) REGGIO EMILIA, 27 DIC - Era agli arrestiperché accusato di lesioni personali aggravate e sequestro di persona nei confronti della exe malgrado ciò, lo scorso 21 dicembre scorso è ...

vivere_sardegna : Evade da domiciliari per picchiare la ex moglie, arrestato - cagliaripad : Evade da domiciliari per picchiare la ex moglie, arrestato - Ansa_ER : Evade da domiciliari per picchiare la ex moglie, arrestato. Gip Reggio Emilia dispone custodia in carcere per 59enn… - NuovoSud : Catania, evade dai domiciliari per portare la figlia dalla nonna: arrestato - GiornaleLORA : Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: arrestato Foto -