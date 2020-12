Brescia-Empoli: le formazioni ufficiali (Di domenica 27 dicembre 2020) Brescia-Empoli è la gara delle 18 del quindicesimo turno di Serie B. I padroni casa sono reduci da 5 risultati utili consecutivi, gli ospiti da nove incontri senza sconfitte. Ecco le scelte dei due tecnici, Dionigi e Dionisi. Brescia (3-4-2-1) – Joronen; Papetti, Mangraviti, Mateju; Verzeni; Bisoli, Dessena, Martella; Spalek, Bjarnason; Torregrossa. All.: Dionigi.Empoli (4-3-1-2) – Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolau, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, La Mantia. All.: Dionisi. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020)è la gara delle 18 del quindicesimo turno di Serie B. I padroni casa sono reduci da 5 risultati utili consecutivi, gli ospiti da nove incontri senza sconfitte. Ecco le scelte dei due tecnici, Dionigi e Dionisi.(3-4-2-1) – Joronen; Papetti, Mangraviti, Mateju; Verzeni; Bisoli, Dessena, Martella; Spalek, Bjarnason; Torregrossa. All.: Dionigi.(4-3-1-2) – Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolau, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, La Mantia. All.: Dionisi. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

