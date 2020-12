Babbo Natale porta il Covid in una casa di riposo: 18 morti" (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bilancio delle vittime continua a salire nella casa di riposo di Mol, cittadina a 50 km da Anversa, in Belgio. I primi contagi risalgono a due settimane fa, poco dopo la visita di un animatore ... Leggi su europa.today (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bilancio delle vittime continua a salire nelladidi Mol, cittadina a 50 km da Anversa, in Belgio. I primi contagi risalgono a due settimane fa, poco dopo la visita di un animatore ...

