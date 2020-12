Valerio Scanu: vita privata, biografia, carriera, Instagram, compagna e curiosità sul cantante (Di sabato 26 dicembre 2020) Cosa sappiamo della vita privata del giovane cantante italiano Valerio Scanu? In questi giorni si parla molto di lui a causa di un tragico lutto che lo ha colpito: il padre dell’artista è infatti morto di Covid-19 a soli 64 anni. Ecco le informazioni che abbiamo trovato su una delle voci più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. Chi è Valerio Scanu: biografia, carriera e Instagram Valerio Scanu è nato a La Maddalena (Sassari) il 10 Aprile del 1990 (Ariete). Il trampolino di lancio per il cantante è stato Amici, il famoso talent show di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha sfornato alcuni dei maggiori talenti della nostra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 dicembre 2020) Cosa sappiamo delladel giovaneitaliano? In questi giorni si parla molto di lui a causa di un tragico lutto che lo ha colpito: il padre dell’artista è infatti morto di Covid-19 a soli 64 anni. Ecco le informazioni che abbiamo trovato su una delle voci più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. Chi èè nato a La Maddalena (Sassari) il 10 Aprile del 1990 (Ariete). Il trampolino di lancio per ilè stato Amici, il famoso talent show di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha sfornato alcuni dei maggiori talenti della nostra ...

