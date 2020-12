Sci alpino | cambia il programma a Bormio! Nuovo calendario | orari e tv La data della discesa

(Di sabato 26 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di scifarà tappa a Bormio per quanto riguarda il circuito maschile. La massima competizione itinerante, dopo una mini pausa concomitante con Natale e Santo Stefano, riparte dalla località valtellinese. Già oggi è anin scena la prima prova cronometratalibera, domani ne è prevista una seconda e poi spazio alle due gare veloci tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre (saranno le ultime prove dell’anno solare, poi il Circo Bianco tornerà protagonista a Zagabria a inizio gennaio). Le previsioni meteo per il 28 dicembre non sono però confortanti a Bormio, si preannunciano delle perturbazioni per l’inizioprossima settimana e dunque la giuria, in accordo con FISI e Infront, ha deciso di modificare ildi gara, invertendo le ...

Passate le feste natalizie, è già tempo di tornare in pista per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci. Il 2020 del Circo Bianco, come tradizione, si va a concludere nelle prossime giornata in ...Domenica 27 dicembre (oer 11.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Ultimo test sulla pi ...