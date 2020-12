Probabili formazioni Inter-Crotone: quindicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Crotone, match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma alle 12:30 di domenica 3 gennaio 2021. Si gioca a San Siro e la formazione di Antonio Conte vuole andare avanti nella sua caccia alla vetta attualmente occupata dal Milan. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Inter – Spazio al 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez sul fronte offensivo. Hakimi e Young saranno i quinti mentre a centrocampo Vidal scalpita per una maglia da titolare. Out Vecino e Pinamonti. Da valutare Alexis Sanchez. Crotone – Indisponibili Cigarini e Rispoli mentre Benali è out. Simy e Messias pronti ad agire sul ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Ledi, match delladiin programma alle 12:30 di domenica 3 gennaio. Si gioca a San Siro e la formazione di Antonio Conte vuole andare avanti nella sua caccia alla vetta attualmente occupata dal Milan. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Spazio al 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez sul fronte offensivo. Hakimi e Young saranno i quinti mentre a centrocampo Vidal scalpita per una maglia da titolare. Out Vecino e Pinamonti. Da valutare Alexis Sanchez.– Indisponibili Cigarini e Rispoli mentre Benali è out. Simy e Messias pronti ad agire sul ...

