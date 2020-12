Milan, Maldini: «Ibra è arrabbiato per il lungo stop. Faremo un mercato creativo» (Di sabato 26 dicembre 2020) Paolo Maldini parla della stagione del suo Milan in testa alla classifica in questa Serie A. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato della stagione del Milan ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole. SACCHI – «Mi ricordo ancora adesso gli incubi sulle cose che mi diceva quando tornavo a casa dopo gli allenamenti. Lui a distanza di 30 anni, qualche tempo fa, mi ha mandato un messaggio scusandosi per quegli allenamenti. Mi ha portato a essere un perfezionista». IbraHIMOVIC – «Affronta tutto molto di petto. Lui ora è arrabbiato perché era vicinissimo al rientro. Ma i problemi muscolari in quest’era Covid sono normali perché giochiamo veramente ogni 3 giorni». mercato – «Non stravolgeremo la squadra. Sarà un mercato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Paoloparla della stagione del suoin testa alla classifica in questa Serie A. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero Paoloha parlato della stagione delai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole. SACCHI – «Mi ricordo ancora adesso gli incubi sulle cose che mi diceva quando tornavo a casa dopo gli allenamenti. Lui a distanza di 30 anni, qualche tempo fa, mi ha mandato un messaggio scusandosi per quegli allenamenti. Mi ha portato a essere un perfezionista».HIMOVIC – «Affronta tutto molto di petto. Lui ora èperché era vicinissimo al rientro. Ma i problemi muscolari in quest’era Covid sono normali perché giochiamo veramente ogni 3 giorni».– «Non stravolgeremo la squadra. Sarà un...

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - RaiSport : #Maldini: 'Orgoglioso di questo #Milan. Con #Pioli c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto, è l'unico modo p… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - MilanNewsit : Maldini sul figlio Daniel: 'Il calcio è uno sport democratico, lui è al Milan perché merita di essere qui” - sportli26181512 : Maldini ora ci crede: 'Non smettiamo di sognare. E Pioli è un grande allenatore': Maldini ora ci crede: 'Non smetti… -