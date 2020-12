La storia del casting di Emma Corrin in The Crown come Lady Diana è una piccola favola

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ha stupito tutti,in Thenei panni della Principessa. Non fosse altro che si tratta di una quasi esordiente, alla sua seconda serie televisiva e al primo ruolo di prestigio in carriera. Eppure, nonostante sia poco più che ventenne, questa giovane interprete è stata in grado di infondere al mito digrande umanità, tenerezza e travaglio interiore. Non a caso c’è già chi auspica un ritorno diin The5, magari in un flashback, nonostante il ruolo dida “adulta” sia già stato affidato ad Elizabeth Debicki. Quella dell’attrice oggi osannata e in odore di grandi premiazioni sembra quasi unaspesso accade ai giovani attori, anche per la ...