In serie A si mette la freccia: da Karsdorp a Theo, quanti gol dagli esterni (Di sabato 26 dicembre 2020) Da Karsdorp a Theo Hernandez, da Hakimi a Letizia, l’ultimo turno di serie A ha visto il trionfo degli esterni, protagonisti in tanti dei 35 gol realizzati nella quattordicesima giornata. Gli amanti del fantacalcio lo sanno, per la difesa è consigliabile acquistare gli esterni perchè portano bonus tra gol e assist. L’ultima giornata ha dimostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 dicembre 2020) DaHernandez, da Hakimi a Letizia, l’ultimo turno diA ha visto il trionfo degli, protagonisti in tanti dei 35 gol realizzati nella quattordicesima giornata. Gli amanti del fantacalcio lo sanno, per la difesa è consigliabile acquistare gliperchè portano bonus tra gol e assist. L’ultima giornata ha dimostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Siena, 26 dicembre 2020 - Grande prestazione del Follonica Gavorrano che impatta 0 a 0 sul campo dell’Acn Siena al termine di una gara ben giocata dai ragazzi di mister Favarin. Parte bene la formazio ...

Calciomercato Empoli, asta per Ricci | La Serie A ci prova!

Un profilo sul quale la Serie A ha già messo i propri occhi, con Milan, Napoli e Fiorentina pronte ad affondare il colpo per il giovane 2001, in vista della prossima stagione. Attenzione, dunque, a ...

Siena, 26 dicembre 2020 - Grande prestazione del Follonica Gavorrano che impatta 0 a 0 sul campo dell’Acn Siena al termine di una gara ben giocata dai ragazzi di mister Favarin. Parte bene la formazio ...Un profilo sul quale la Serie A ha già messo i propri occhi, con Milan, Napoli e Fiorentina pronte ad affondare il colpo per il giovane 2001, in vista della prossima stagione. Attenzione, dunque, a ...