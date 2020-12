I 15 migliori fumetti del 2020 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2020 è stato per molti un anno di sacrifici e privazioni, ma almeno una cosa non è mancata: i bei fumetti d’autore che ci hanno accompagnato attraverso mesi di isolamento, lockdown e quarantene. Nella gallery in alto trovate i 15 migliori volumi, graphic novel, manga e serie usciti nel corso dell’anno nelle edicole, librerie e fumetterie italiane. Non si tratta di una classifica definitiva, impossibile da stilare in un panorama editoriale sempre più ricco di proposte di qualità (e inevitabilmente dipendente dai gusti personali), ma di una selezione ragionata di fumetti e titoli che non possono mancare in tutte le biblioteche degli appassionati della nona arte e, in generale, di letture di qualità. Wired. Leggi su wired (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilè stato per molti un anno di sacrifici e privazioni, ma almeno una cosa non è mancata: i beid’autore che ci hanno accompagnato attraverso mesi di isolamento, lockdown e quarantene. Nella gallery in alto trovate i 15volumi, graphic novel, manga e serie usciti nel corso dell’anno nelle edicole, librerie e fumetterie italiane. Non si tratta di una classifica definitiva, impossibile da stilare in un panorama editoriale sempre più ricco di proposte di qualità (e inevitabilmente dipendente dai gusti personali), ma di una selezione ragionata die titoli che non possono mancare in tutte le biblioteche degli appassionati della nona arte e, in generale, di letture di qualità. Wired.

Internazionale : Da Bernardine Evaristo a Anna Wiener. Romanzi, saggi, libri per bambini e giovani adulti, poesie e fumetti. I migli… - LongSquareMp : RT @carlogubi: 'Il pazzo mondo a stelle e strisce'. Una raccolta dei migliori editoriali a fumetti di Dan Perkins, in arte 'Tom Tomorrow',… - unmagroio : RT @carlogubi: 'Il pazzo mondo a stelle e strisce'. Una raccolta dei migliori editoriali a fumetti di Dan Perkins, in arte 'Tom Tomorrow',… - carlogubi : 'Il pazzo mondo a stelle e strisce'. Una raccolta dei migliori editoriali a fumetti di Dan Perkins, in arte 'Tom To… - affaridanerd : Animali Fantastici e Dove Trovarli (Blu-Ray 3D) ?? Miglior prezzo Amazon di sempre ?? 6,50€ invece di 22,99€ - sconto… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori fumetti I 10 migliori fumetti classici del 2020 Fumettologica I 15 migliori fumetti del 2020

Una selezione ragionata di titoli che non possono mancare nelle biblioteche di tutti gli appassionati di graphic novel, manga, comic e tavole illustrate ...

L’arte del fumetto in una lunga intervista a Gipi. La solitudine della parola, il silenzio assoluto del disegno

Per la sua attività come autore di fumetti ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il premio Goscinny e quello per il miglior fumetto al Festival d’Angoulême con Appunti per una ...

Una selezione ragionata di titoli che non possono mancare nelle biblioteche di tutti gli appassionati di graphic novel, manga, comic e tavole illustrate ...Per la sua attività come autore di fumetti ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il premio Goscinny e quello per il miglior fumetto al Festival d’Angoulême con Appunti per una ...