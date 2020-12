Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic. - (Adnkronos) - Il 2020 si chiude come si era chiuso l'anno precedente, con la minaccia di Matteo Renzi di staccare la spina al Governo: "Chiediamo una svolta sui Contenuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d'accordo. Se sì, governiamo. Se no, il Governo va a casa”, è l'ultimatum lanciato dal leader di Iv a Conte dopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana. Gli aut aut di Renzi rischiano di essere davvero il tratto distintivo, o comunque uno dei principali, del percorso di questo Governo. L'ultimo caso è stato quello della task force sul Recovery fund, che ha portato alla verifica lampo e agli incontri di Conte con le delegazioni della maggioranza. Ma l'elenco delle recriminazioni del leader ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic. - (Adnkronos) - Il 2020 si chiude come si era chiuso l'anno precedente, con la minaccia di Matteodi staccare la spina al: "Chiediamo una svolta suinuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d'accordo. Se sì, governiamo. Se no, ilva a casa”, è l'ultimatum lanciato dal leader di Iv adopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana. Gli aut aut dirischiano di essere davvero il tratto distintivo, o comunque uno dei principali, del percorso di questo. L'ultimo caso è stato quello della task force sulfund, che ha portato alla verifica lampo e agli incontri dicon le delegazioni della maggioranza. Ma l'elenco delle recriminazioni del leader ...

