Epic Games Store regala un imperdibile RPG roguelike

Leggi su eurogamer

(Di sabato 26 dicembre 2020) Natale è arrivato edha in serbo un nuovo regalo per tutti i suoi giocatori. Questa volta, il titolo gratuito offerto dalla società è Darkest Dungeon e come al solito, sarà disponibile ancora per poche ore. Darkest Dungeon è un coinvolgente RPGa turni gotico, incentrato sullo stress da avventura. Reclutate, addestrate e guidate un gruppo di eroi disturbati in tetre foreste, dedali dimenticati e cripte in rovina. Non affronterete solo nemici inimmaginabili, ma anche stress, carestie, malattie e tenebre voraci. Svelate oscuri misteri e misurate i vostri eroi contro una serie di temibili mostri grazie a un innovativo sistema di combattimento strategico a turni. Si tratta di un classico CRPG con funzionalità, tra cui la morte permanente dei personaggi, i dungeon ...